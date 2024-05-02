российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 мая 2024, 13:44 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В ходе первомайской демонстрации в Париже пострадали 57 полицейских

Фото: AFP

В Париже во время первомайской демонстрации случились столкновения участников акции с полицией. В результате были задержаны 35 человек, пострадали более 50 полицейских. Об этом сообщает BFM.

1 мая в столице Франции состоялось традиционное первомайское шествие. Колонна манифестантов прошла от площади Республики до площади Нации.

По данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), в демонстрации в Париже участие приняло около 50 тысяч человек. При этом полицейское управление сообщило о 18 тысячах участников акции.

По информации телеканала, после демонстрации были задержаны 35 человек. В беспорядках различные травмы получили 57 полицейских. Отмечается, что в прошлом году во время первомайской демонстрации было ранено 406 полицейских и жандармов. Число задержанных тогда достигало 540 человек.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

«Необратимый путь…» Генсек НАТО неожиданно прибыл в Киев и высказался о перспективах Украины / Жерар Депардье взят под стражу после обвинений в сексуальном насилии / Западные банки в 4 раза увеличили отчисления в бюджет России / Макрон призвал к поставкам оружия на Украину ради безопасности Европы / В Париже прошла манифестация за выход Франции из блока НАТО / МОК пригрозил россиянам отстранением от Игр за символ Z / МИД Польши: Дуду предупреждали не обсуждать ядерное оружие / Бельгия объявила о передаче Киеву своих истребителей до конца года

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа,