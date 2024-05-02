В ходе первомайской демонстрации в Париже пострадали 57 полицейских

В Париже во время первомайской демонстрации случились столкновения участников акции с полицией. В результате были задержаны 35 человек, пострадали более 50 полицейских. Об этом сообщает BFM.

1 мая в столице Франции состоялось традиционное первомайское шествие. Колонна манифестантов прошла от площади Республики до площади Нации.

По данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), в демонстрации в Париже участие приняло около 50 тысяч человек. При этом полицейское управление сообщило о 18 тысячах участников акции.

По информации телеканала, после демонстрации были задержаны 35 человек. В беспорядках различные травмы получили 57 полицейских. Отмечается, что в прошлом году во время первомайской демонстрации было ранено 406 полицейских и жандармов. Число задержанных тогда достигало 540 человек.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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