В Турции пассажирский автобус слетел с дороги и опрокинулся

В Турции пассажирский автобус попал в аварию. По предварительным данным, два человека погибли, десятки пострадали. Об этом сообщила газета T24.

ДТП произошло на автостраде Анкара-Нигде. Пассажирский автобус, потерявший управление, опрокинулся в овраг.

В результате аварии два человека погибли и 36 получили ранения, шестеро из них – серьезные. На месте проводят спасательную операцию.

По словам одного из пострадавших пассажиров, причиной аварии стало то, что водитель уснул за рулем.

Правоохранительные органы проводят расследование, устанавливаются личности погибших.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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