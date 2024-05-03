В ЕС предложили ввести всемирный налог на богатство

В Бельгии предложили ввести всемирный налог на богатство, чтобы обеспечить финансирование энергетического перехода и оборонных нужд. С такой инициативой выступил глава Соцпартии Поль Маньетт.

«Если мы хотим финансировать климатический переход, нам нужны деньги. Эти деньги придут от международных корпораций и людей с огромными состояниями... В идеале [должен быть введен] всемирный налог на богатство, ну, или по крайней мере на уровне Европы», – заявил Маньетт интервью Financial Times.

По его словам, среди населения европейских стран очень высокий запрос на подобного рода меры. «Тут действительно нет другого решения», – сказал политик. Кроме того, глава Соцпартии Бельгии призвал избавиться от бюджетных ограничений расходов на оборону.

Вопросы финансирования оборонной промышленности и инвестиций в достижение климатических целей породили споры между странами – членами Евросоюза. При этом некоторые государства ЕС, в том числе Бельгия, нарушили фискальные правила объединения по государственным расходам, пишет издание.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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