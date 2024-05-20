Король Саудовской Аравии госпитализирован с воспалением легких

У короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда диагностировали пневмонию. Об этом сообщила канцелярия саудовского монарха.

88-летнего Аль Сауда поместили в королевскую клинику в Джидде из-за жалоб на боли в суставах и высокой температуры. Медики выявили инфекцию в легких и прописали лечение антибиотиками. Король останется в больнице до полного выздоровления.

В конце апреля также сообщалось о госпитализации монарха. Тогда Аль Сауд проходил плановое обследование.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в 2015 году. СМИ сообщали, что большинством дел государственной важности занимается его сын и наследный принц 38-летний Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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