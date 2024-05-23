В Мексике сцену сдуло ветром во время предвыборного митинга, есть погибшие

В Мексике произошел несчастный случай во время предвыборного митинга. По предварительным данным, девять человек погибли.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в штате Нуэво-Лео. Команда кандидата в президенты от партии «Гражданское движение» Хорхе Майнеса выступала на сцене, когда сильный ветер поднял конструкцию.
Обломки упали на толпу, люди в панике побежали, началась давка. На место прибыли экстренные службы. На данный момент известно о девяти погибших, еще около 80 человек получили различные травмы.
Отмечается, что сам кандидат в момент падения декораций смог убежать и не получил серьезных ранений.
Мехико, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»