На выборах президента Мексики лидирует Клаудия Шейнбаум

Кандидат от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю» Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики. Ее главная соперница от оппозиционного альянса «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес набрала в два раза меньше голосов.

За Шейнбаум проголосовали более 57% избирателей. Гальвес набрала около 30% голосов. Следом за ней с 8% голосов следует Хорхе Альварес Майнес от «Гражданского движения».

Ранее местные СМИ сообщили, что Клаудия Шейнбаум, согласно данным экзитполов, уверенно побеждает на выборах президента страны.

В Мексике завершилась рекордная по числу жертв избирательная кампания. За год были убиты 82 человека, связанных с избирательными процессами, из них 34 – кандидаты на различные местные должности. В июне в стране проходят выборы нового президента, 500 членов палаты депутатов и 128 членов сената, девяти губернаторов и более 19 тысяч местных чиновников.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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