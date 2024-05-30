В Мексике кандидата в мэры застрелили на предвыборном митинге

В Мексике кандидат от оппозиционной коалиции на пост главы муниципалитета Коюка-де-Бенитес был застрелен на предвыборном митинге. Об этом сообщают местные СМИ.

Хосе Альфредо Кабрера Барриентос общался с местными жителями в своей родной общине на мероприятии, закрывающем его предвыборную кампанию. В какой-то момент к нему подошел человек с пистолетом и открыл огонь. Очевидцы сообщают, что слышали по меньшей мере 16 выстрелов.

Накануне нападение на политика произошло в штате Халиско. Пострадал кандидат правящей мексиканской партии Morena на должность главы муниципалитета Энкарнасьон-де-Диас Хильберто Паломар Гонсалес, а также его брат и секретарь.

За год в Мексике были убиты 82 человека, связанных с избирательными процессами, из них 34 – кандидаты на различные местные должности. В июне в стране пройдут выборы нового президента, 500 членов палаты депутатов и 128 членов сената, девяти губернаторов и более 19 тысяч местных чиновников.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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