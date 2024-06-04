В Мексике неизвестные застрелили мэра

В Мексике была убита Санчес Фигероа – глава муниципалитета Котиха Йоланда штата Мичоакан. Об этом сообщили местные власти.

В Фигероа выстрелили не менее 20 раз. От полученных ранений она скончалась на месте. Проводится расследование.

Отмечается, что ранее чиновнице не раз угрожали члены картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG), а в сентябре 2023 года ее похищали в городе Гвадалахара, но отпустили через три дня.

В минувшее воскресенье в этом же штате за несколько часов до начала голосования был убит кандидат на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо. Прокуратура штата проводит расследование.

В Мексике завершилась рекордная по числу жертв избирательная кампания. За год были убиты 82 человека, связанных с избирательными процессами, из них 34 – кандидаты на различные местные должности. Большинство голосов получила кандидат на пост президента от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю» Клаудия Шейнбаум.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube