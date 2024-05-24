В Турции три человека погибли при стрельбе в кафе

В Турции три человека стали жертвами стрельбы в кафе, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в районе Стамбула Ускюдар. Конфликт возник между двумя семьями, взрослые затеяли спор из-за драки их детей, словесная перепалка переросла в перестрелку.

В результате погибли три человека, ранены пятеро, у двоих пострадавших тяжелые травмы.

На месте работают сотрудники полиции и оперативных служб. Ход расследования произошедшего контролирует прокуратура.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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