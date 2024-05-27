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Понедельник, 27 мая 2024, 10:41 мск

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В Армении задержали около 140 участников акций протеста

В Армении правоохранительные органы задержали почти 140 участников акций протеста, требующих отставки премьера Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Манифестанты проводят шествие по центральным улицам Еревана, которое началось с перекрестка улицы Абовяна и проспекта Саят-Новы. В настоящее время известно о задержании 137 участников акции.

Тем временем, протестующие начали перекрывать дороги. Заблокирована улица Улнеци в Ереване и трасса Ереван – Аштарак.

Накануне глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников с утра понедельника начать массовые акции неповиновения. Движение требует отставки премьера Армении Никола Пашиняна и прекращения делимитации границы с Азербайджаном.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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