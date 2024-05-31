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Во время атаки США и Британии в Йемене погибли 16 человек

Фото: lockheedmartin.com

США и Великобритания нанесли авиаудар по радиостанции в йеменском городе Ходейда. По последним данным, погибли 16 человек, еще около 30 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Американские и британские военные совершили четыре налета на район Аль-Хок. Удар пришелся по зданиям радиостанции и порта Аль-Салиф на западе Йемена.

Как сообщили в министерстве здравоохранения страны, жертвами атаки стали 16 человек, еще 30 получили различные ранения. В йеменском минздраве подчеркнули, что считают нападение военным преступлением и нарушением норм международного гуманитарного права.

На днях Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании заявил, что с территории Йемена в Красном море было дважды атаковано коммерческое судно.

Сана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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