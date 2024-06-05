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Среда, 5 июня 2024, 10:58 мск

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В Турции потерпел крушение военный самолет

В Турции разбился военный самолет. Об пилота погибли. Об этом сообщает телеканал AHaber со ссылкой на Минобороны Турции.

Воздушное судно ВВС Турции SF-260D вылетело с авиабазы в Кайсери. Это был тренировочный полет.

Свидетелями авиакатастрофы стали местные жители. Они рассказали, что работали в поле и видели, как самолет летел прямо на них, но затем сделал крутой вираж и разбился о землю, после чего произошел взрыв. Предположительно, пилоты уводили падающий самолет, чтобы не задеть людей.

На место прибыли экстренные службы. Оба пилота признаны погибшими. Проводится расследование причин произошедшего.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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