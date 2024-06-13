ООН: число беженцев и вынужденных переселенцев в мире превысило 120 млн

В мире число беженцев и перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за нарушения прав человека, войн и насилия, превысило 120 млн. Об этом говорится в ежегодном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

«По оценкам, на конец 2023 года 117,3 млн человек были вынужденно перемещенными, – отметили в УВКБ. – Они были вынуждены бежать от преследований, конфликтов, насилия, нарушений прав человека и событий, серьезно нарушающих общественный порядок. Это представляет собой рост на 8%, или на 8,8 млн человек, по сравнению с концом 2022 года». К концу апреля нынешнего года число беженцев, «вероятно, превысило 120 млн», передает ТАСС.

В первую очередь увеличение показателя связано с ростом интенсивности конфликтов в мире. За последние четверть века ежегодно в среднем 14,3 млн человек становились беженцами и перемещенными лицами, а в 2021-2023 годах этот показатель вырос до 27,8 млн.

В целом почти три четверти беженцев в мире – это выходцы из пяти государств – Афганистана, Сирии, Венесуэлы, Украины и Судана.

В 2023 году в места прежнего проживания в мире вернулись в общей сложности около 6,1 млн человек.

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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