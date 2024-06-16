Опубликован проект заявления «мирной конференции» по Украине

В проекте итогового заявления так называемой мирной конференции по Украине говорится о территориальной целостности страны и необходимости передать по управление Киева запорожской атомной электростанции. Текст предполагаемого коммюнике опубликовало агентство Reuters.

Как следует из документа, участники конференции заявят, что любая угроза или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы, а все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена.

В числе пунктов – необходимость сохранения судоходства в Черном и Азовском морях и поставках украинской сельскохозяйственной продукции заинтересованным третьим странам.

Напомним, конференция по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине проходит 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из 160 приглашенных стран 80 подтвердили участие.

Кремль назвал «абсурдным сборищем» это мероприятие. В Госдуме предупредили, что Россия не намерена выполнять «какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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