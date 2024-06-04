Володин: Россия откажется выполнять решения «ангажированных сходок» по Украине

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предупредил о провале попыток Запада навязать России принятые без нее решения по Украине. Политик отметил, что даже союзники Штатов воспринимают «мирный саммит» в Швейцарии не слишком серьезно.

«Всё больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах. С одной стороны, США и Евросоюз пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии, врут о своём стремлении к мирному урегулированию, а с другой – дают разрешение киевскому режиму наносить удары с использованием своего вооружения по России», – написал спикер в своем телеграм-канале.

Китай, а следом и Саудовская Аравия отказались от участия в швейцарской конференции без присутствия представителей России. Бразилия и ЮАР сообщили, что их лидеры не поедут в Швейцарию, поскольку переговоры беспредметны без присутствия обеих сторон конфликта.

«Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках, организуемых Вашингтоном и Брюсселем, обречены на провал», – предупредил Володин.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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