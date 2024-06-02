Саудиты отказались ехать на «мирный саммит» без России

Саудовская Аравия отказалась от участия в «мирном саммите» по Украине, куда не пригласили представителей России. Президент Украины Владимир Зеленский может отложить свой визит в ближневосточную страну, передает DPA со ссылкой на источники среди дипломатов Эр-Рияда.

Саудиты отказались ехать в Швейцарию, поскольку на обсуждение мирной инициативы не пригласили россиян. Официально отказ от участия в саммите не подтвержден.

Зеленский планировал визит в Саудовскую Аравию на 1 июня, но теперь может посетить эту страну только после переговоров в Швейцарии 15-16 июня.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны мирового большинства не поддаваться давлению США и отказаться от участия в «мирной конференции» в Швейцарии. Китай уже заявил, что его представителей не будет на мероприятии, поскольку не выполнено его условие – присутствие российских дипломатов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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