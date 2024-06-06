В Кремле назвали швейцарскую конференцию по Украине «абсурдным сборищем»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 6 июня, назвал конференцию по Украине в Швейцарии «пустым времяпрепровождением» и «абсурдным сборищем», – сообщают «Известия».

Отвечая на соответствующий вопрос, официальный представитель Кремля сказал: «С точки зрения содержания это, конечно, абсурдное сборище, и оно обречено на такое достаточно пустое времяпрепровождение, мы в этом уверены».

«Мы, конечно же, будем внимательно за этим наблюдать. Ну и давайте дождемся каких-то формулировок. Услышим их сначала, потом поймем. Мы продолжаем специальную военную операцию. Для нас главное – достигнуть поставленных целей», – добавил пресс-секретарь президента России.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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