российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июня 2024, 15:25 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Один из самых разыскиваемых наркодельцов Европы сам сдался властям

В Болгарии арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы. Он добровольно сдался властям, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Эвелин Банев, известный под псевдонимом Брендо, разыскивался за торговлю наркотиками правоохранителями Болгарии, Италии и Румынии. В 2021 году его задержали в Киеве, тогда выяснилось, что Банев имеет украинское гражданство, что препятствует его экстрадиции в Болгарию.

«Сегодня утром в 7.30 он появился у входа в софийскую тюрьму вместе со своим адвокатом… Ему предстоит отбыть наказание в виде шести лет лишения свободы. Сейчас он проходит обследование в больнице МВД, после чего его снова доставят в тюрьму», – сообщил на брифинге глава национальной полиции Атанас Илков.

Силовикам также предстоит выяснить, как Банев попал в страну. В полиции не исключили, что наркобарон мог вернуться на родину из-за опасений за свою жизнь из-за угроз конкурентов.

София, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Германии изъяли крупнейшую партию кокаина стоимостью в миллиарды долларов / На Украине разрешили использовать марихуану «в учебных целях» / В Петербурге граждан Камеруна задержали с крупной партией наркотиков / В Удмуртии из нарколаборатории изъяли почти 20 кг мефедрона / На Бали россиянину грозит расстрел за организацию нарколаборатории / Число отравившихся наркотиками в Астрахани выросло до 27 человек / Путин вступил в должность, деньги «побежали» с Запада, ЕС принял решение по активам РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Полиция задержала подозреваемого по делу об отравлении 19 человек в Астрахани

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Наркотики,