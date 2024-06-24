Один из самых разыскиваемых наркодельцов Европы сам сдался властям

В Болгарии арестовали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Европы. Он добровольно сдался властям, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Эвелин Банев, известный под псевдонимом Брендо, разыскивался за торговлю наркотиками правоохранителями Болгарии, Италии и Румынии. В 2021 году его задержали в Киеве, тогда выяснилось, что Банев имеет украинское гражданство, что препятствует его экстрадиции в Болгарию.

«Сегодня утром в 7.30 он появился у входа в софийскую тюрьму вместе со своим адвокатом… Ему предстоит отбыть наказание в виде шести лет лишения свободы. Сейчас он проходит обследование в больнице МВД, после чего его снова доставят в тюрьму», – сообщил на брифинге глава национальной полиции Атанас Илков.

Силовикам также предстоит выяснить, как Банев попал в страну. В полиции не исключили, что наркобарон мог вернуться на родину из-за опасений за свою жизнь из-за угроз конкурентов.

София, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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