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Жителю Франции грозит тюрьма за перекраску спорткара из-за превышения скорости

Житель Франции перекрасил свой Porsche 911, чтобы избежать крупного штрафа. В результате мужчина лишился автомобиля и может сесть в тюрьму. Об этом сообщают местные СМИ.

Водитель дважды превысил допустимую скорость и не остановился по требованию полиции. Правоохранители не разглядели номер машины, но запомнили модель и ярко-зеленый цвет. Составили ориентировку и вызвали в отдел единственного в этом районе владельца похожего авто.

Мужчина приехал в участок на сером спорткаре и заявил, что не знает ничего о нарушениях. Однако более детальный осмотр показал, что машина была недавно перекрашена. Тогда француз признал, что специально сменил цвет, чтобы избежать оплаты штрафа.

Автомобиль конфисковали на время следствия. Теперь нарушителю грозит не только наказание в виде еще большего штрафа, но и лишение свободы за дачу ложных показаний.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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