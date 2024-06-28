МУС отложил выдачу ордера на арест Нетаньяху

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) отложила решение об аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Причиной стало заявление Лондона, что вопрос находится все юрисдикции МУС.

«Отсрочка случилась после того, как Англия подала заявление «друга суда» против юрисдикции МУС по этому вопросу. МУС дал Великобритании и другим странам срок до 12 июля для подачи своих замечаний», – пишет Jerusalem Post. Издание отмечает, что несмотря на конкретный срок отсрочка может длиться месяцами.

Термином «друг суда» или amicus curiae обозначают лицо, которое может дать пояснения, важные для решения по делу.

В конце мая главный прокурор МУС Карим Хана потребовал выдать ордер на арест Нетаньяху в связи с гибелью тысяч мирных жителей и уничтожения больше части гражданской инфраструктуры в секторе Газа. Заявление вызвало волну возмущения в США, которые пригрозили ввести санкции против должностных лиц суда.

Однако же в июне МУС выдал ордера на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Иерусалим, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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