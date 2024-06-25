Досудебная палата МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) санкционировала арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ордера выписаны за якобы причинение «чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам», следует из данных на сайте суда.

«24 июня Вторая Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации в Украине по предполагаемым международным преступлениям», – говорится в сообщении суда.

Судьи решили, что побочный ущерб украинскому населению от ударов по энергообъектам Украины, питавшим объекты ВПК, был «явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом». Суд напомнил, что основная цель международного гуманитарного права – защита гражданских лиц. Поэтому действия Шойгу и Герасимова могут признать военными преступлениями, повлиявшими на безопасность людей, в том числе уязвимых групп: женщин и детей.

МУС принял решение об аресте на второй день после того, как ВСУ убили четырех мирных граждан и ранили 151, включая 27 детей, ударом американскими ракетами ATACMS с кассетной частью по Севастополю.

В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которые организовали выезд детей из зоны вооруженного конфликта в безопасные районы.

Гаага, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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