В Кремле спокойно отнеслись к выданному ордеру на арест Путина

В Кремле фиксируют все враждебные проявления в отношении России и главы государства, в том числе выданный Международным уголовным судом ордер об аресте президента РФ Владимира Путина. Но воспринимают их спокойно и продолжают работу, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении нашей страны и нашего президента в мире. Если каждое это враждебное проявление принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится. Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент», – сказал Песков журналистам.

Он добавил, что пока не заметно никаких предпосылок со стороны США для переговоров по конфликту на Украине.

«Пока мы видим продолжающуюся линию на недопущение какого-либо торможения даже боевых действий. Об этом Вашингтон, Госдепартамент и Совбез американский говорят открыто и официально», – так представитель Кремля прокомментировал возможность посредничества Пекина между Москвой и Вашингтоном.

17 марта палата предварительного производства МУС в Гааге выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В суде заявили, что указанные лица якобы ответственны за незаконную депортацию детей из Украины в Россию.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заявил, что нападки на главу государства будут расценены как агрессия против всей страны. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил МУС «точечным применением» российской гиперзвуковой ракеты «Оникс». Политик заявил об «окончательном обрушении системы международного права», которая и раньше была «не особо эффективной».

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