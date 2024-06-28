В Словакии при столкновении поезда и автобуса погибли семь человек

В Словакии столкнулись поезд и автобус. По последним данным, погибли семь человек, еще пятеро пострадали.

Авария произошла в районе города Нове Замки в 110 км к востоку от Братиславы. Состав следовал по маршруту Прага-Будапешт и врезался в автобус на переезде.

На данный момент известно о семи погибших, все они – пассажиры автобуса. Еще пять человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Железная дорога между Братиславой и Будапештом заблокирована. На месте работают экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются.

Братислава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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