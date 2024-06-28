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Пятница, 28 июня 2024, 12:12 мск

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США стягивают войска ближе к Израилю и Ливану

www.navy.com

США перемещают военных ближе к Израилю и Ливану из-за опасений эскалации. Корабли могут как поддержать Израиль в случае боестолкновений, так и эвакуировать американских граждан, передает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Так, военный корабль США «Оса» и его группа сопровождения перешли на восток Средиземного моря, поскольку «израильские официальные лица заявили, что они готовы к интенсивным действиям на юге Ливана». Чиновники отметили, что авианосец способен проводить специальные операции.

В середине июня ЦАХАЛ заявила о готовности наступать на Ливан для борьбы с движением «Хезболла». Несмотря на призывы ООН прекратить подготовку к военным действиям и восстановить мир в регионе Израиль начал реализовывать свои планы.

Регулярные обстрелы объектов шиитского движения «Хезболлах» с применением запрещенных международным правом снарядов с белым фосфором сделали зону вдоль израильской границы с Ливаном непригодной для проживания. Ширина зараженной полосы оценивается в пять километров.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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