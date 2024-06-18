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Вторник, 18 июня 2024, 23:37 мск

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Израиль заявил о готовности к наступлению в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 18 июня, выпустила заявление, в котором говорится об утвержденных планах наступательных действий в Ливане, – сообщают СМИ.

В заявлении ЦАХАЛ, размещенном в Telegram-канале, говорится: «Во вторник командующий Северным военным округом Ори Гордин и начальник оперативного управления генерального штаба Одед Басюк утвердили планы боевых действий и провели оценку ситуации. В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены планы военных действий наступления в Ливане, а также приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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