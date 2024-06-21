российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 июня 2024, 19:20 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Генсек ООН призвал не дать превратить Ливан в новый сектор Газа

Скриншот видео официального канала ООН на YouTube

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в пятницу, 21 июня, заявил, что мир не должен позволить превратить Ливан в «новый сектор Газа», и что стороны конфликта должны немедленно прекратить боевые действия в регионе, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистам Гутерриш сказал: «Народы региона и народы всего мира не могут позволить, чтобы Ливан стал еще одной Газой. Стороны конфликта должны в срочном порядке подтвердить приверженность соблюдению резолюции 1701 СБ ООН и прекратить боевые действия. Мир должен громко и ясно сказать: «Немедленная деэскалация не только возможна – она необходима. Военного решения не существует!»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Израиль готовит свою энергосистему к чрезвычайным ситуациям / Нетаньяху сообщил, когда ЦАХАЛ уйдет из сектора Газа / Канадцам рекомендовано срочно покинуть Иран / «Хезболла» пригрозила атаковать любую часть Израиля / Греция предложила перевезти раненых в Газе детей в Европу / Более 500 человек умерли от жары во время хаджа в Саудовской Аравии / В Тель-Авиве заявили о готовности уничтожить «Хезболлу» / Израиль заявил о готовности к наступлению в Ливане

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Ближний Восток,