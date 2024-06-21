Генсек ООН призвал не дать превратить Ливан в новый сектор Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в пятницу, 21 июня, заявил, что мир не должен позволить превратить Ливан в «новый сектор Газа», и что стороны конфликта должны немедленно прекратить боевые действия в регионе, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистам Гутерриш сказал: «Народы региона и народы всего мира не могут позволить, чтобы Ливан стал еще одной Газой. Стороны конфликта должны в срочном порядке подтвердить приверженность соблюдению резолюции 1701 СБ ООН и прекратить боевые действия. Мир должен громко и ясно сказать: «Немедленная деэскалация не только возможна – она необходима. Военного решения не существует!»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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