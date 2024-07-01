В Австралии сотрудников аэропорта подозревают в работе на наркокартели

В Австралии сотрудники аэропорта Мельбурна попали под подозрение в работе с транснациональными организованными преступными группировками. Они способствовали нелегальной перевозке запрещенных веществ. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Австралийские пограничные службы провели расследование и выяснили, что 70 сотрудников аэропорта Мельбурна за последние 12 месяцев нарушили правила проверки безопасности. Некоторые из них связаны с группировками, занимающимися контрабандой наркотиков. Расследование продолжается, полиция устанавливает связи подозреваемых с транснациональными наркокартелями.

Кроме того, было установлено, что члены экипажа международных авиакомпаний переправляли табачные изделия, скрывая их в чемоданах с двойным дном. Таким образом, подозреваемым удалось избегать оплаты таможенного сбора на крупную сумму.

Проверка также выявила, что два члена международных экипажей при исполнении служебных обязанностей находились под воздействием запрещенных веществ. Австралийскую визу одного из них аннулировали.

Мельбурн, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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