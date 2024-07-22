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Служащего британских ВМС подозревают в краже секретных данных с атомной подлодки

Фото: Pixabay

Британского моряка подозревают в краже секретных данных с атомной подлодки. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

Случай утечки секретной информации произошел на военно-морской базе «Клайд» в Шотландии. В смартфоне военнослужащего обнаружили данные о перемещениях субмарины Vanguard.

Британским военным строго запрещено проносить на борт подводных лодок телефоны. При этом спецслужбы считают, что в этом случае речь не идет о шпионаже.

Моряка задержали по делу о нарушении закона о государственной тайне. Расследование продолжается.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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