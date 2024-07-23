В организме бразильских акул обнаружили кокаин

Ученые обнаружили кокаин в организме длиннорылых акул, обитающих у берегов Бразилии. Об этом сообщает Gizmodo.

Бразильские исследователи взяли образцы у 13 особей, пойманных у берегов Рио-де-Жанейро, и проверили содержание наркотических веществ в их мышцах и печени. В каждой акуле обнаружили следы кокаина.

При этом концентрация наркотика у длиннорылых акул в 100 раз превышала содержание кокаина в других представителях бразильской фауны. У 12 особей также был обнаружен бензоилэкгонин – вещество, образующееся после фильтрации наркотика через печень.

По словам ученых, кокаин может повреждать ДНК хищников и негативно влиять на их поведение. Более того, бразильских акул вылавливают для употребления в пищу, что может представлять опасность для здоровья людей.

Более ранние исследования показали, что в сточных и поверхностных водах в 37 странах содержится кокаин. Это связывают с деятельностью контрабандистов, которые сбрасывают тонны запрещенного вещества в море, когда их преследует наркоконтроль.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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