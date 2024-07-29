В Турции арестовали трех наркобаронов

В Турции задержали трех торговцев наркотиками, которых разыскивали по линии Интерпола по запросу Швеции и Черногории. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.
В стамбульском районе Бешикташ был задержан Александр Густафссон. В Турцию он въехал по поддельному паспорту Польши под именем Александр Кава. В Швеции его обвиняют в торговле наркотиками, отмывании денег и подделке документов.
Александра Недевски, также разыскиваемого шведскими властями, задержали на курорте Бодрум.
В стамбульском районе Авджылар был задержан Драган Павличевич, «красный» бюллетень Интерпола на розыск которого был выдан 23 июля. Павличевича обвиняют в Черногории в поставках почти двух с половиной тонн кокаина из Эквадора.
Анкара, Зоя Осколкова
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