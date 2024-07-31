В Великобритании пациентка пришла в себя перед отключением от системы жизнеобеспечения

В Великобритании 32-летняя пациентка с необратимым повреждением мозга пришла в себя за несколько часов до того, как ее должны были отключить от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщают местные СМИ.

Эмма Прайс пыталась покончить с собой, в результате она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому. Врачи заявили родственникам, что пациентка больше не очнется, так как ее мозг умер. Близкие дали разрешение на отключение женщины от системы жизнеобеспечения и начали готовится к похоронам.

Однако во время одного из посещений Прайс неожиданно открыла глаза. Более того, женщина некоторое время смогла дышать самостоятельно.

В настоящее время пациентка идет на поправку, она уже может общаться с окружающими с помощью мимики и движений головы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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