российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 июля 2024, 11:23 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Великобритании пациентка пришла в себя перед отключением от системы жизнеобеспечения

В Великобритании 32-летняя пациентка с необратимым повреждением мозга пришла в себя за несколько часов до того, как ее должны были отключить от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщают местные СМИ.

Эмма Прайс пыталась покончить с собой, в результате она перенесла инсульт и была введена в искусственную кому. Врачи заявили родственникам, что пациентка больше не очнется, так как ее мозг умер. Близкие дали разрешение на отключение женщины от системы жизнеобеспечения и начали готовится к похоронам.

Однако во время одного из посещений Прайс неожиданно открыла глаза. Более того, женщина некоторое время смогла дышать самостоятельно.

В настоящее время пациентка идет на поправку, она уже может общаться с окружающими с помощью мимики и движений головы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Во Франции женщина устроила стрельбу в детском саду / В британском Саутпорте 39 полицейских пострадали во время беспорядков / Польский сейм единогласно объявил «позором» действия ОУН* и УПА* / Будапешт обвинил Брюссель в блокаде поставок нефти через Украину / Потребление алкоголя в Европе снизилось за счет России / Пушков предрек массовые беспорядки в Европе из-за жары / В Чехии на атомной станции отключили энергоблок из-за вибрации / Журналист из Италии заявил, что готов поменять свой паспорт на российский

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Европа,