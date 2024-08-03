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В Сомали более 30 человек погибли во время теракта на пляже

В Сомали террорист-смертник совершил подрыв на пляже. В результате погибли более 30 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV).

Атака была совершена в пятницу вечером в столице Сомали Могадишо. Террорист совершил подрыв на пляже Лидо у отеля Beach View.

По последним данным, жертвами стали 32 человека, еще 63 получили ранения различной степени тяжести.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за теракт. Позже силы безопасности Сомали сообщили, что нейтрализовали пятерых боевиков, причастных к атаке смертника.

Могадишо, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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