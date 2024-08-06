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Ядерный арсенал США серьезно устарел по сравнению с Россией и Китаем

Фото: Freepik

Ядерный арсенал, который находится в распоряжении США, серьезно устарел и нуждается в модернизации. Об этом сообщает американский журнал National Interest.

«Ядерный арсенал Америки настолько стар, что наши враги могут больше не бояться его – и, действительно, могут быть воодушевлены нашими усилиями по модернизации этого самого арсенала. Соединенные Штаты должны расширить и диверсифицировать стратегический арсенал», – говорится в статье.

Автор публикации подчеркивает, что модернизация ядерной отрасли необходима в целях реального сдерживания «в нашем все более угрожающем мире», чтобы не отставать от России и Китая в этой сфере.

В конце июля помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил, что для выполнения обязательств по обеспечению безопасности Японии Вашингтон готов к использованию ядерного оружия.

Кроме того, ранее сообщалось, что НАТО ведет переговоры о размещении большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что нужно показать миру свой арсенал, чтобы послать прямой сигнал своим врагам.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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