НАТО ведет переговоры о размещении большего количества ядерного оружия, чтобы устрашить Россию и Китай

НАТО ведет переговоры о размещении большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая.

Об этом в интервью газете Telegraph рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, нужно показать миру свой арсенал, чтобы послать прямой сигнал своим врагам.

Столтенберг утверждает, что между членами НАТО в прямом эфире проводились консультации по выводу ракет со складов и переводу их в режим ожидания.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевой готовности, а какие нужно хранить, но нам необходимо консультироваться по этим вопросам: именно этим мы и занимаемся», – заявил Столтенберг британской газете.

В интервью Столтенберг сделал резкое предупреждение об угрозе со стороны Китая, заявив, что ожидает, что лейбористское правительство в Великобритании станет верным союзником по НАТО, и поддержал новые планы по доставке оружия на Украину. Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем стратегии НАТО по подготовке Североатлантического блока к тому, что он назвал более опасным миром. «Прозрачность помогает донести прямое сообщение о том, что мы, очевидно, являемся ядерным альянсом, – заявил Столтенберг. – Цель НАТО – мир без ядерного оружия, но пока такое оружие существует, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором у России, Китая и Северной Кореи есть атомное оружие, а у НАТО его нет, это более опасный мир».

Кроме того, генеральный секретарь Альянса предупредил, что Китай, в частности, вкладывает огромные средства в современное вооружение, включая свой атомный арсенал: Пекин хотел бы обладать 1000 ядерными боеголовками к 2030 году. «А это означает, что в не слишком отдаленном будущем НАТО, возможно, придется столкнутся с чем-то, с чем они никогда раньше не сталкивались, а именно с двумя потенциальными ядерными противниками: Китаем и Россией. Конечно, это имеет последствия», – сказал Столтенберг, добавив, что Соединенные Штаты и их европейские союзники в настоящее время модернизируют свои атомные арсеналы.

Ранее «Новый День» писал о том, что за последние пять лет расходы на ядерное оружие по всему миру выросли на треть.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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