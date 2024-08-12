Тайфун «Мария» парализовал железнодорожное сообщение в Японии

Тайфун «Мария» обрушился на японский остров Хонсю и стал причиной перебоев в работе транспорта. Об этом сообщают местные СМИ.

В регионе Тохоку из-за шторма ограничено движение поездов между станциями Мориока и Акита. Авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили ряд рейсов по направлению в регион и из него.

Кроме того, жителям префектур Иватэ, Аомори и Мияги настоятельно рекомендовали покинуть свои дома и разместиться в убежищах. Предположительно эвакуация затронет около 170 тысяч человек.

По прогнозам синоптиков, погода изменится в лучшую сторону уже к завтрашнему дню. Изначально шторм «Мария» характеризовали как разрушительный тайфун, однако уже ко вторнику его сила снизится до тропической депрессии.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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