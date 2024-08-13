В аэропорту Армении гражданин Бразилии умер, выпив ввезенную им жидкость

В аэропорту Еревана иностранец скончался после того, как сотрудники таможни заставили его выпить привезенную им жидкость. Об этом сообщают армянские СМИ.
Инцидент произошел в аэропорту «Звартноц» несколько дней назад. Сотрудники таможенной службы заметили бутылку в руке пассажира, прилетевшего из Бразилии. Мужчина заявил, что это вино, тогда таможенники заставили его выпить жидкость.
Состояние бразильца резко ухудшилось, он потерял сознание. Прибывшие на место медики доставили иностранца в больницу, где он скончался.
Предположительно, в бутылке содержалось наркотическое вещество. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве. Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.
Ереван, Зоя Осколкова
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