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В аэропорту Армении гражданин Бразилии умер, выпив ввезенную им жидкость

В аэропорту Еревана иностранец скончался после того, как сотрудники таможни заставили его выпить привезенную им жидкость. Об этом сообщают армянские СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту «Звартноц» несколько дней назад. Сотрудники таможенной службы заметили бутылку в руке пассажира, прилетевшего из Бразилии. Мужчина заявил, что это вино, тогда таможенники заставили его выпить жидкость.

Состояние бразильца резко ухудшилось, он потерял сознание. Прибывшие на место медики доставили иностранца в больницу, где он скончался.

Предположительно, в бутылке содержалось наркотическое вещество. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве. Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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