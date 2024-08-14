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В Новой Зеландии волонтеры раздали нуждающимся конфеты с наркотиками

В Новой Зеландии благотворительная организация случайно распространила конфеты, содержащие потенциально смертельную дозу наркотика. Об этом сообщает The New York Times.

Волонтеры фонда Auckland City Mission раздали леденцы, которые похожи на конфеты со вкусом ананаса от бренда Rinda. Сладости пожертвовал один из представителей общественности.

Позже в организацию поступила жалоба от одного из получателей помощи. Он сообщил, что конфеты имеют едкий и отвратительный вкус, а после употребления возникает чувство тревоги и другие странные эффекты.

Сотрудники фонда отправили леденцы на экспертизу, которая показала, что конфекты представляют собой небольшие блоки метамфетамина. Каждый весил около трех граммов и содержал до 300 доз наркотика, что может быть потенциально смертельно.

В настоящее время известно о трех пострадавших от употребления опасных сладостей. Все, кто пробовал конфекты, быстро избавлялись от них из-за неприятного вкуса. Впрочем, число пострадавших может вырасти, так как из-за высокой концентрации наркотика даже прикосновение к леденцу может вызвать нежелательный эффект.

Сейчас полицейские пытаются изъять наркотические изделия, а также выяснить, кто именно пожертвовал запрещенные вещества.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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