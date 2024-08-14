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Среда, 14 августа 2024, 19:09 мск

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На военных авиабазах в Германии произошли диверсии

Фото: официальный сайт НАТО

На авиабазе НАТО в Гайленкирхене началось расследование ЧП с загрязнением питьевой воды. По данным местной прессы, не исключено намеренное отравление персонала аэродрома, на котором базируются самолёты-разведчики Североатлантического альянса.

Как отмечается в публикациях, ранее схожий инцидент произошёл в казармах ВВС ФРГ под Кёльном. В заборе военной части была обнаружена дыра, а в работе водопровода – неполадки. В данном случае речь может идти также о намеренном отправлении воды.

Берлин, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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