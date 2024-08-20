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Вторник, 20 августа 2024, 09:24 мск

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В Великобритании на новом космодроме взорвалась ракета

В Великобритании произошел взрыв во время испытаний ракеты на новом космодроме. Об этом сообщает The Guardian.

Испытания проводила немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA). На Шетландских островах планировалось осуществить первый в Великобритании вертикальный запуск ракеты на орбиту.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Стартовая площадка повреждений не получила.

Причина произошедшего устанавливается. Некая аномалия привела к потере ступени. При этом три месяца назад на космодроме было проведено первое испытание, которое признали успешным. Тогда двигатели ракеты включали на восемь секунд.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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