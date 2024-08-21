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Гибель президента Ирана: расследование выявило две причины авиакатастрофы

Фото: официальный сайт президента Ирана

Авиакатастрофа, в результате которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, признана несчастным случаем. Согласно выводам следствия, итоги которого опубликовало иранское агентство Fars со ссылкой на источник в органах безопасности, установлены две причины крушения президентского вертолета.

В частности, указывается, что вертолет из-за задержек во время визита Раиси вылетел с опозданием, к этому времени погода испортилась. Также на борту было на два человека больше, чем предписывают правила в области безопасности. Когда пилот заметил на пути следования туман и попытался набрать высоту, вертолету не хватило мощности, говорится в публикации, которую цитирует РБК.

Человеческий фактор после проверки спецслужбами 30 тысяч человек также был исключен. На борту разбившегося вертолета также не было выявлено следов химикатов. Внешнее воздействие также исключено.

Вертолет Раиси потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая. На борту, помимо президента, находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, сотрудники охраны главы государства и члены экипажа – всего восемь человек. Все погибли.

Тегеран, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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