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В Лондоне 15 полицейских пострадали в первый день карибского карнавала

Фото: Pixabay

В Лондоне прошел первый день карибского карнавала. В результате 15 полицейских получили различные травмы, три человек пострадали из-за нападений с ножом, более 90 нарушителей были задержаны.

Мероприятие проходило в лондонском районе Ноттинг-Хилл. 15 офицеров пострадали в первый день карнавала, впрочем, никто из них не получил серьезных ранений.

«Девяносто человек были арестованы на данный момент», – говорится в заявлении лондонской полиции. Большая часть арестов связана с хранением опасного оружия. 10 человек были задержаны за насилие в отношении сотрудников чрезвычайных служб.

Кроме того, зафиксированы три случая нападения с холодным оружием. Пострадали 32-летняя женщина и двое мужчин 29 и 24 лет.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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