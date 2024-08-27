В Техасе приостановили программу легализации мигрантов

Власти Техаса приостановили программу легализации мигрантов, принятую администрацией президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Окружной суд штата выпустил постановление о приостановке действия программы, которая позволяла переселенцам получать легальный статус при вступлении в брак с американцами. Иск против этой программы подали 16 штатов США.

В результате этого решения около полумиллиона нелегальных мигрантов получили возможность законно проживать в стране. Под легализацию попали еще около 50 тысяч детей въехавших иностранцев.

Власти Техаса подсчитали, что штат ежегодно тратит десятки миллионов долларов из-за большого количества нелегалов. Судья назвал эти доводы существенными для отмены действия программы.

Ситуация с нелегальной миграцией в США сильно ударила по южным штатам. В целях борьбы с потоком беженцев нацгвардия Техаса возвела на границе с Мексикой заграждение. Впрочем, забор из колючей проволоки не остановил желающих нелегально перейти границу.

Остин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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