В Лондоне восемь человек были ранены во второй день карнавала

В Лондоне восемь человек получили ранения во второй день карибского карнавала. Кроме того, пострадали 35 полицейских, арестованы 230 человек.

Карибский карнавал проходит в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Как сообщили в полиции британской столицы, пятеро пострадавших госпитализированы с ножевыми ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. Также зафиксирован один инцидент с едким веществом.

В столкновениях пострадали 35 стражей порядка, им оказывается необходимая помощь. В первый день стало известно о 15 раненых полицейских.

Во второй день карнавала задержали 230 нарушителей, днем ранее сообщалось о 90 арестованных.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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