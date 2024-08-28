Два польских солдата ранили друг друга при передаче оружия

Двое военнослужащих польской армии получили ранения, когда передавали друг другу табельное оружие. Об этом сообщает радиостанция RFM24 со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил страны.

Инцидент произошел в селе Новая Лука, расположенном в Подляском воеводстве. При смене дежурства солдаты решили передать друг другу оружие, после чего произошли случайные выстрелы.

В результате военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу. Второй солдат был ранен в палец руки. Пострадавшим оказали первую помощь и доставили в больницу.

Отмечается, что жизни военнослужащих ничего не угрожает. Им оказывается психологическая помощь.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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