российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 сентября 2024, 13:58 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Чехии ученица ранила ножом двух одноклассников в школе

В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников. Об этом сообщает издание Novinky.

Инцидент произошел в средней школе в городе Домажлице. Перед началом уроков 13-летняя ученица нанесла по одному удару ножом двум своим одноклассникам, мальчику и девочке.

Пострадавших детей госпитализировали в отделение хирургии городской больницы, оба получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители задержали подозреваемую. Проводится расследование.

Прага, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Логвинов предупредил, что антироссийский курс ЕС не достиг апогея / Медведев предостерег МУС от попытки арестовать Путина / Венгрия не выживет без российской нефти / Евросоюз обеспокоен визитом Путина в Монголию / В Италии подросток зарезал всю свою семью / Евросоюзу грозит новый энергетический кризис / Финляндия запретит россиянам покупать и сдавать жилье / «Немцы сказали Шольцу «уходи»: Володин оценил итоги выборов в ФРГ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа,