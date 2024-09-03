В Чехии ученица ранила ножом двух одноклассников в школе

В Чехии школьница ранила ножом двух одноклассников. Об этом сообщает издание Novinky.
Инцидент произошел в средней школе в городе Домажлице. Перед началом уроков 13-летняя ученица нанесла по одному удару ножом двум своим одноклассникам, мальчику и девочке.
Пострадавших детей госпитализировали в отделение хирургии городской больницы, оба получили легкие ранения, их жизни ничего не угрожает.
Правоохранители задержали подозреваемую. Проводится расследование.
Прага, Зоя Осколкова
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