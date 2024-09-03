В США шесть человек пострадали при стрельбе возле школы

В американском штате Огайо шесть человек были ранены во время стрельбы. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Три инцидента со стрельбой произошли в городе Ист-Кливленд. В этот день сотни людей собрались на встречу одноклассников в одной из школ.

В результате шесть человек были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Полицейские не уточнили, принимали ли пострадавшие участие во встрече или были случайными прохожими.

Правоохранительные органы проводят расследование. Известно, что один подозреваемый объявлен в розыск.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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