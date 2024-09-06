В Индии гигантские крокодилы наводнили город из-за паводка

В Индии из-за наводнения крокодилы проникли в жилые кварталы. Экстренные службы отлавливали рептилий. Об этом пишет The Hindu.

Длительные дожди привели к сбросу воды на плотине Аджва и разливу реки Вишвамитри. В результате улицы города Вадодара в штате Гуджарат были затоплены.

В правоохранительные органы поступило множество жалоб на крокодилов, которые свободно перемещались между жилыми домами. Сотрудники экстренных служб вылавливали рептилий, чтобы не допустить нападений на местных жителей.

Отмечается, что длина самого большого крокодила, которого отловили на улице Вадодара, составляла более четырех метров. Среди жителей пострадавших нет, но местные видели, как один из хищников схватил и утащил под воду собаку.

Когда паводок сошел, в естественную среду обитания вернули 24 крокодила, а также 75 других животных, в том числе змей, двух крупных черепах весом около 40 кг и одного дикобраза.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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