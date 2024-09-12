Западные СМИ узнали о новом назначении уходящего генсека НАТО

Нынешний генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который к 1 октября сложит свои полномочия на этом посту, станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет западная пресса со ссылкой на источники.
Как уточняется, Столтенберг вступит в новую должность после проведения в феврале 2025 года Мюнхенской конференции.
Мандат Столтенберга на должности генсека НАТО, которую он занимает с 2014 года, истекает 30 сентября. С 1 октября этот пост займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Брюссель, Елена Володина
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