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Западные СМИ узнали о новом назначении уходящего генсека НАТО

Фото: официальный сайт НАТО

Нынешний генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который к 1 октября сложит свои полномочия на этом посту, станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет западная пресса со ссылкой на источники.

Как уточняется, Столтенберг вступит в новую должность после проведения в феврале 2025 года Мюнхенской конференции.

Мандат Столтенберга на должности генсека НАТО, которую он занимает с 2014 года, истекает 30 сентября. С 1 октября этот пост займет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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