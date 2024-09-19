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Четверг, 19 сентября 2024, 16:30 мск

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Жертвами теракта в столице Мали стали 77 человек

В городе Бамако в Мали 77 человек погибли и 255 получили ранения в результате террористической атаки. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Террористы попытались захватить школу жандармерии и столичный аэропорт. Рано утром на юго-востоке города прогремели несколько взрывов, затем началась перестрелка боевиков с правоохранителями.

В настоящее время малийские военные заявили, что им удалось взять ситуацию под контроль. При этом международный аэропорт имени Модибо Кейты из-за нападения был временно закрыт.

Одна из группировок, связанных с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России), взяла на себя ответственность за нападение.

Бамако, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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