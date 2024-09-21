«Хезболла» подтвердила гибель своих командиров во время израильской атаки

В результате авиаударов со стороны Израиля по пригороду Бейрута погиб один из командующих – Ибрагим Акиль. Эту информацию подтвердило ливанское движение «Хезболла».

Всего сообщается о гибели 2 военных руководителей и 13 бойцов, цитирует ТАСС сообщение информационной службы. Уточняется, что все они участвовали в совещании оперативного штаба, которое проводил военный руководитель «Хезболла» Ибрагим Акиль и командир элитного подразделения «Радван» Ахмед Вахби.

По данным источников СМИ, израильские самолеты выпустили четыре ракеты по гаражу 7-этажного здания в квартале Эль-Каим и находящемуся под ним военному бункеру, где проводилось совещание.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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