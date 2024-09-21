российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 сентября 2024, 10:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Хезболла» подтвердила гибель своих командиров во время израильской атаки

В результате авиаударов со стороны Израиля по пригороду Бейрута погиб один из командующих – Ибрагим Акиль. Эту информацию подтвердило ливанское движение «Хезболла».

Всего сообщается о гибели 2 военных руководителей и 13 бойцов, цитирует ТАСС сообщение информационной службы. Уточняется, что все они участвовали в совещании оперативного штаба, которое проводил военный руководитель «Хезболла» Ибрагим Акиль и командир элитного подразделения «Радван» Ахмед Вахби.

По данным источников СМИ, израильские самолеты выпустили четыре ракеты по гаражу 7-этажного здания в квартале Эль-Каим и находящемуся под ним военному бункеру, где проводилось совещание.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Ближний Восток

Армия Израиля заявила об уничтожении в Бейруте одного из командиров «Хезболлы» / Израиль ударил по Бейруту: есть погибшие и десятки раненых / Обострение на Ближнем Востоке: Ливан ответил Израилю ударом 140 реактивных снарядов / «План возмездия»: лидер «Хезболлы» заявил о готовности Ливана к израильскому вторжению / Армия Израиля нанесла удары по южным районам Ливана / Посол Ирана лишился глаза в результате взрыва пейджера / В Ливане число жертв второй серии взрывов выросло до 20 человек / Володин заявил о новом уровне терроризма после взрывов в Ливане

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Ближний Восток, Израиль,